Події

17:19 09.01.2023

Грузія відмовилася повернути Києву комплекси "Бук" та передати протитанкові Javelin - дипломат

1 хв читати
Грузія відмовилася повернути Києву комплекси "Бук" та передати протитанкові Javelin - дипломат

 Україна просила Грузію передати комплекси "Бук", які Київ надав Тбілісі під час війни у 2008 році, уряд Грузії категорично відмовився, повідомив тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов.

"Українська сторона послідовна у своїх запитах до всіх міжнародних партнерів, у тому числі Грузії, щодо надання озброєння, військової техніки та боєприпасів, а також відверто заявляла про життєву необхідність в озброєнні на самому початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну", - написав він у статті, оприлюдненій у "Європейській правді" у понеділок.

За його словами, Київ просив Тбілісі передати комплекси "Бук", які раніше надала Україна Грузії. Крім цього, цей запит передбачав і передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Javelin. США не лише схвалили передання своєї зброї, а й навіть запропонували Тбілісі замінити передані комплекси на новіші комплекси.

"Незважаючи на те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ", - підсумував Касьянов.

 

Теги: #касьянов #зброя #грузія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:58 05.01.2023
Резніков: Буквально скоро планую їхати на черговий "Рамштайн"

Резніков: Буквально скоро планую їхати на черговий "Рамштайн"

20:59 04.01.2023
Кулеба: Скоро буде більше хороших новин щодо зброї

Кулеба: Скоро буде більше хороших новин щодо зброї

04:02 02.01.2023
У Німеччині розпочали виготовлення для України самохідних установок RCH 155

У Німеччині розпочали виготовлення для України самохідних установок RCH 155

15:55 29.12.2022
Єрмак впевнений у постачанні американської зброї, необхідної для перемоги України

Єрмак впевнений у постачанні американської зброї, необхідної для перемоги України

06:56 26.12.2022
Кулеба: Україні нададуть усю необхідну зброю, питання часу

Кулеба: Україні нададуть усю необхідну зброю, питання часу

14:30 24.12.2022
Іран поки що відмовляє РФ у поставках балістичних ракет, але продав 1,7 тис. "шахедів" - Буданов

Іран поки що відмовляє РФ у поставках балістичних ракет, але продав 1,7 тис. "шахедів" - Буданов

21:13 22.12.2022
Данія передає $43 млн до фонду закупівлі зброї для України

Данія передає $43 млн до фонду закупівлі зброї для України

19:05 21.12.2022
Уряд Грузії закупив 25 потужних генераторів для України, вони готові до відправки

Уряд Грузії закупив 25 потужних генераторів для України, вони готові до відправки

22:02 20.12.2022
Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії - МЗС України про заяву: Приїзд Саакашвілі був "спецоперацією з втягування Тбілісі у війну"

Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії - МЗС України про заяву: Приїзд Саакашвілі був "спецоперацією з втягування Тбілісі у війну"

15:19 20.12.2022
СБУ виявила арсенали російської зброї у прикордонних районах Чернігівщини

СБУ виявила арсенали російської зброї у прикордонних районах Чернігівщини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після невдалої спроби захопити Соледар ворог змінив тактику і почав потужний штурм

Німеччина не планує відправляти танки Leopard 2 в Україну - прессекретар уряду

У Мелітополі у вихідні знищили російський склад боєприпасів – мер

Держмитслужба спростовує звинувачення СБУ та БЕБ у створенні корупційних схем під час експорту зерна

На бахмутському напрямку на добу сталися 43 бойові зіткнення, Соледар фактично зруйнований

ОСТАННЄ

Після невдалої спроби захопити Соледар ворог змінив тактику і почав потужний штурм

Волонтери Краматорської міської організації Товариства Червоного Хреста України з початку війни евакуювали понад тисячу людей

Від обстрілу в Очакові постраждали вісім осіб, троє переведені до Миколаєва

Фінляндія надала прихисток понад 45 тисячам українців та готова прийняти ще – глава МВС України

МВС Фінляндії передало броньовані контейнери для українських піротехніків

Лондон може відправити Києву танки Challenger 2 - ЗМІ

Німеччина не планує відправляти танки Leopard 2 в Україну - прессекретар уряду

Україна та Польща "перегорнули сторінку" з інцидентом у варшавській поліції та продовжують співпрацювати - Монастирський

НАБУ оголосило у розшук народного депутата Маргариту Шол

Товариство Червоного Хреста України в Одесі передало гумдопомогу для внутрішньо переміщених осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА