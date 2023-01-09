Грузія відмовилася повернути Києву комплекси "Бук" та передати протитанкові Javelin - дипломат

Україна просила Грузію передати комплекси "Бук", які Київ надав Тбілісі під час війни у 2008 році, уряд Грузії категорично відмовився, повідомив тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов.

"Українська сторона послідовна у своїх запитах до всіх міжнародних партнерів, у тому числі Грузії, щодо надання озброєння, військової техніки та боєприпасів, а також відверто заявляла про життєву необхідність в озброєнні на самому початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну", - написав він у статті, оприлюдненій у "Європейській правді" у понеділок.

За його словами, Київ просив Тбілісі передати комплекси "Бук", які раніше надала Україна Грузії. Крім цього, цей запит передбачав і передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Javelin. США не лише схвалили передання своєї зброї, а й навіть запропонували Тбілісі замінити передані комплекси на новіші комплекси.

"Незважаючи на те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ", - підсумував Касьянов.