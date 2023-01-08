Події

15:25 08.01.2023

Населення північного заходу Австралії зіткнулося з найсильнішою повінню

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Населення північного заходу Австралії зіткнулося з найсильнішою повінню

Жителі округу Кімберлі на північному заході Австралії переживають найбільшу в історії регіону повінь, повідомляють у неділю західні ЗМІ.

"Людям в Кімберлі доводиться мати справу з такою повінню, яка буває раз на сто років, з найгіршим потопом, який коли-небудь ставався в історії штату Західна Австралія", - заявив журналістам міністр із надзвичайних ситуацій цього штату Стівен Доусон.

Криза в малонаселеному окрузі Кімберлі почалася минулого тижня через сильні зливи, викликані циклоном. Тепер, за словами Доусона, в деяких місцях регіону зона затоплення простягається на відстань до 50 км.

Найбільш сильно стихія зачепила місто Фіцрой-Кроссінг з населенням 1,3 тис.осіб: через затоплення доріг вантажі туди можна доставляти тільки повітрям.

Влада евакуювала із зони лиха 233 особи, до рятувальних операцій залучили авіацію Збройних сил Австралії.

У неділю в бюро метеорології Австралії спрогнозували ослаблення дощів в той час, як шторм зміщується в бік австралійської Північної території. Однак екстрені служби попередили жителів інших невеликих населених пунктів регіону про загрозу підйому рівня води в річках.

Розмір збитку ще тільки належить оцінити, проте очікується, що на подолання наслідків стихії в регіоні підуть місяці. Прем'єр Австралії Ентоні Албаніз пообіцяв допомогу федеральної влади постраждалим районам.

Теги: #повінь #австралія

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