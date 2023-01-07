Події

14:54 07.01.2023

Бої на Різдво тривали як завжди, найзапекліші велися навколо Кремінної - британська розвідка

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Бої на Різдво тривали як завжди, найзапекліші велися навколо Кремінної - британська розвідка

Бойові дії російсько-української війни тривали на звичайному рівні в період Різдва за юліанським календарем, повідомляється в звіті оборонної розвідки, опублікованій у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії в суботу.

"Одним із найзапекліших боїв, як і раніше, залишається ділянка навколо міста Кремінна в Луганській області", - йдеться у зведенні.

За даними розвідки, в останні три тижні бої навколо Кремінної велися переважно в лісистій місцевості на захід від міста, де хвойний ліс забезпечує деяке укриття від спостереження з повітря. "Як це зазвичай буває при операціях в лісі, бій переважно зводився до бою пішої піхоти, часто на коротких дистанціях", - наголошується в повідомленні.

"Російське командування, найімовірніше, розцінить тиск навколо Кремінної як загрозу правому флангу свого Бахмутського сектора, який, на їхню думку, є ключовим для забезпечення можливості будь-якого майбутнього наступу для окупації решти Донецької області", - зазначили в розвідці.

Теги: #кремінна #британська_розвідка

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