Обстріл росіянами Херсона 2 січня знищив рибу у Дніпрі майже на 400 млн грн - Держрибагентство

Унаслідок обстрілу 2 січня російськими окупантами прибережної частини Херсона та акваторії Дніпра навколо міста масово загинула риба, збитки оцінюються орієнтовно у 390 млн грн.

Як повідомляється на сайті Державного агентства меліорації та рибного господарства України, масове знищення водних біоресурсів, а саме товстолоба, сталося на ділянці річки Дніпро, яка є зимувальною ямою для риби із загальною площею 2,44 кв. км.

"Окупанти продовжують повсюдно знищувати життя нашого вразливого тваринного світу. Масштабні зариблення та заходи з охорони водних біоресурсів зруйновано в один момент ворожими обстрілами. Однак своїми діями РФ не зупинить українців у боротьбі за вільне життя у мирній країні! Переможемо, збережемо, відновимо", - зазначив в. о. голови Держрибагентства Ігор Клименок, слова якого наведено у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на 2 січня на території Херсонської міської територіальної громади через ворожі обстріли пошкоджено 896 об'єктів.

"Станом на 2 січня у міській територіальній громаді пошкоджено 896 об'єктів: 34 об'єкти інфраструктури (каналізаційні насосні станції, мережі теплові, водопровідні, свердловини питної води, міст через річку Кошову); 44 будівлі та споруди навчальних закладів (ЗОШ, дитсадки); 35 нежитлових будівель та приміщень; 12 закладів охорони здоров'я (зокрема аптеки); 771 житловий будинок", - йдеться у повідомленні Херсонської міськради.