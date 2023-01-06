Події

11:22 06.01.2023

Окупанти обстріляли в Херсоні пожежну частину, є загиблі й поранені - ДСНС

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Окупанти обстріляли в Херсоні пожежну частину, є загиблі й поранені - ДСНС

Російські окупанти обстріляли пожежну частину в Херсоні, унаслідок обстрілу є загиблі, повідомив глава Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

"Росіяни вкотре підтвердили той факт, що довіряти їм не можна. Херсон. Черговий артобстріл нашого підрозділу. Загиблі й поранені", - повідомляється в телеграм-каналі ДСНС у п'ятницю з посиланням на слова Крука.

Він уточнив, що це друга пожежна частина за два дні, яку обстріляв ворог, "порушуючи всі принципи та норми міжнародного права".

 

Теги: #херсон #обстріл #пожежна_частина

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