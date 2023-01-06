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10:06 06.01.2023

США оголосять про новий пакет військової допомоги Києву в п'ятницю - Пентагон

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США оголосять про новий пакет військової допомоги Києву в п'ятницю - Пентагон

Про новий пакет американської військової допомоги Україні, до якого входитимуть БМП Bradley, буде оголошено у п'ятницю, повідомив прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

"Я можу підтвердити, що оголошення про чергову партію військової допомоги Україні очікується в п'ятницю. Як зазначив Білий дім, у рамках цієї допомоги ітиметься про постачання бойових машин Bradley", - сказав він журналістам.

Раніше Associated Press із посиланням на американських офіційних осіб повідомило, що США направлять Україні новий пакет військової допомоги вартістю $2,85 млрд, до нього вперше ввійдуть кілька десятків уніфікованих гусеничних платформ Bradley. Це постачання стане найбільшим із серії пакетів військової техніки, які Пентагон надавав Києву.

Окрім Bradley Україна також отримає армійські вантажні фургони HMMWV, колісні бронемашини з посиленим протимінним захистом MRAP, а також велику партію ракет та інших боєприпасів.

Reuters повідомило, що США поставлять Україні близько 50 бойових машин піхоти Bradley.

Видання Politico з посиланням на джерела пише, що США вперше передадуть Україні зенітні ракети Sea Sparrow - ракети наземного базування з наведенням радіолокації, призначені для перехоплення літаків або крилатих ракет.

Видання зазначає, що наземний варіант Sea Sparrow має на озброєнні лише Тайвань. Військово-морські сили США і близькі союзники використовують корабельну версію.

Теги: #сша #україна #військова_допомога

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