Події

14:03 05.01.2023

Комісія з прийому-передачі двох храмів Києво-Печерської лаври від УПЦ (МП) державі завершила роботу

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Комісія з прийому-передачі двох храмів Києво-Печерської лаври від УПЦ (МП) державі завершила роботу

Комісія з прийому-передачі від Української православної церкви (Московського патріархату) державі Успенського собору і Трапезної церкви Києво-Печерської лаври завершила роботу, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Щойно завершила роботу комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української православної церкви до держави. Ці дві культові споруди, розташовані на території заповідника, були передані у почасове безоплатне користування УПЦ із 2016 року згідно з договором, термін якого сплинув 31 грудня 2022 року", - написав Ткаченко у фейсбуці.

За його словами, до комісії увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії "Міллер", Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, Мінкультури.

"Комісія розпочала свою роботу 2 січня цього року та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Робота комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, що не можна відокремити від культових будівель (наприклад, Царські врата, люстри), щоб повернути його балансоутримувачу", - написав міністр.

Ткаченко зазначив, що за підсумками роботи комісії було підписано відповідний акт повернення будівель з боку УПЦ.

"Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати акт, це не є перешкодою для повернення державного майна. Відсутність митрополита запротокольовано членами комісії, а самі акти, що підписані з боку заповідника, направлено іншій стороні на ознайомлення", - наголосив він.

Міністр додав, що українська святиня має служити всьому українському народу, і цього принципу влада дотримуватиметься надалі.

Теги: #лавра #комісія #нерухомість

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