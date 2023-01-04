Зеленський назвав кожний день невдач ворога в Бахмуті «суттєвим послабленням агресора»

Кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку в цілому на Донбасі – це суттєве послаблення держави-агресора, сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

«Хочу сьогодні відзначити наших бійців на Бахмутському напрямку, зокрема спецпідрозділ ГУР «Шаман», а також прикордонників Луганського загону, які разом із бійцями Міжнародного легіону оборони України завдають ворогові численних втрат і вибивають окупантів з позицій на околицях Бахмута», - сказав він.

За словами Зеленського, «кожен такий результат і кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення держави-агресора».

«Окупанти вже півроку переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу. Ось очікували до Нового року – а наші оборонці знову демонструють успіхи.», - сказав також Зеленський.

За його словами, «окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині – вони роблять це й зараз. І кожен такий день із нашими успіхами – це новий доказ божевілля самої ідеї нападати на Україну».

«Якщо лише такі новини з фронту здатні повернути відчуття реальності всім у Росії, доведеться це забезпечити максимально. І треба розуміти, наскільки це складне й болісне завдання. Але інакше не можна», - зауважив він.

«Терористи мають програти попри все, що вони пробують зробити для свого посилення. Я дякую нашим оборонцям Бахмутської фортеці! Я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск на Соледарському напрямку й захищають позиції! Я дякую, звичайно, всім тим нашим бійцям, які дають доволі обнадійливі новини з Луганщини та деяких південних районів нашої держави!», - сказав він.