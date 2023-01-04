Усі острови розташовані в так званій сірій зоні - Сили оборони

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін, коментуючи інформацію про звільнення острова Великий Потьомкінський у Херсонській області, заявив, що наразі всі острови розташовані в "сірій зоні".

"Стосовно острова (Великий Потьомкінський - ІФ-У) скажу так: зараз усі острови розташовані в так званій сірій зоні, яку не контролюють чітко ні наші війська, ні окупанти. Відповідно, так, наші військовослужбовці намагаються проходити на ці острови, здійснювати певні заходи в рамках ведення операції. Водночас говорити про контроль над островами неможливо", - сказав Єрин в ефірі телемарафону в середу.

Він додав, що острови не є плацдармом, "який треба утримувати на довгострокову перспективу". Як наголосив Єрін, контроль над островами можливий уже після отримання повноцінного контролю над протилежним берегом.

"Тоді ми можемо говорити вже про контроль над цими островами. Зараз це не зовсім доцільно, тому що острови прострілюються", - сказав він.