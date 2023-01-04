Події

13:28 04.01.2023

Боррель запросив Кулебу взяти участь у Раді ЄС на рівні глав МЗС 23 січня

1 хв читати
Боррель запросив Кулебу взяти участь у Раді ЄС на рівні глав МЗС 23 січня

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запросив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу взяти участь у першому в 2023 році засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС, яке відбудеться 23 січня.

"Я отримав запрошення від свого європейського колеги Жозепа Борреля взяти участь у першому в 2023 році засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбудеться 23 січня. Це вже регулярна традиція, що український міністр бере участь майже в кожній зустрічі такого формату", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу в середу.

Він назвав це проявом довіри, яка також свідчить, що Україна - рівноправний учасник європейської політики у сфері безпеки.

"Важливою темою моєї розмови з колегами міністрами буде підготовка до саміту Україна-ЄС 3 лютого. Серед його пріоритетів буде обговорення виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, необхідних для переходу до передвступних переговорів з ЄС", - повідомив Кулеба.

Як зазначив Кулеба, на саміті Україна-ЄС також ітиметься про імплементацію "формули миру" президента України Володимира Зеленського і посилення санкційного режиму проти РФ.

За словами міністра, 2023 рік і ці зимові місяці стануть дуже важливими на шляху членства України в ЄС.

Теги: #кулеба #рада_єс #боррель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:20 03.01.2023
Кулеба запросив президента МОК відвідати зруйновану льодову арену в Дружківці й особисто переконатися у "спортивній нейтральності" РФ

Кулеба запросив президента МОК відвідати зруйновану льодову арену в Дружківці й особисто переконатися у "спортивній нейтральності" РФ

16:48 31.12.2022
Ракетний удар РФ навмисно націлений на житлові райони - Кулеба

Ракетний удар РФ навмисно націлений на житлові райони - Кулеба

11:14 30.12.2022
Кулеба про українсько-угорські відносини: Нічого не зміниться, доки Орбан залишатиметься прем'єром Угорщини

Кулеба про українсько-угорські відносини: Нічого не зміниться, доки Орбан залишатиметься прем'єром Угорщини

12:03 27.12.2022
Україна розраховує провести саміт з формули миру до кінця лютого з генсеком ООН як можливим посередником - Кулеба

Україна розраховує провести саміт з формули миру до кінця лютого з генсеком ООН як можливим посередником - Кулеба

06:56 26.12.2022
Кулеба: Україні нададуть усю необхідну зброю, питання часу

Кулеба: Україні нададуть усю необхідну зброю, питання часу

16:55 25.12.2022
Глава МЗС Кулеба і посли України відвідали Миколаїв

Глава МЗС Кулеба і посли України відвідали Миколаїв

07:45 25.12.2022
Кулеба подякував держсекретарю США Блінкену за мобілізацію підтримки України

Кулеба подякував держсекретарю США Блінкену за мобілізацію підтримки України

09:57 22.12.2022
Кулеба: Рішення Байдена відкриває двері для інших Patriot

Кулеба: Рішення Байдена відкриває двері для інших Patriot

07:29 22.12.2022
Кулеба про промову Зеленського в Конгресі: Нехай це надихне мільйони людей на захист того, що дорого – свободи

Кулеба про промову Зеленського в Конгресі: Нехай це надихне мільйони людей на захист того, що дорого – свободи

18:51 20.12.2022
Кулеба: Потрібно негайно визнати "Вагнер" терористичною організацією

Кулеба: Потрібно негайно визнати "Вагнер" терористичною організацією

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ГУР фіксує вже шостий випадок дестабілізації партизанами роботи російських залізниць у 2023 р.

Кулеба: Ми проводимо переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про поставки нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale

Незабаром відбудеться засідання у форматі Ramstein, дуже важливе для оголошення нових рішень - Кулеба

Patriot буде розгорнуто в Україні найближчим часом - МЗС

Уряд спростив правила ввезення в Україну дронів

ОСТАННЄ

Київ отримав від Тампере три автобуси та гуманітарну допомогу

Сирський: Навіть в умовах переваги росіяни не змогли виконати завдання - захопити Соледар і оточити Бахмут до 26 грудня

Кулеба: Цього року Латинська Америка буде в нас у пріоритеті

ГУР фіксує вже шостий випадок дестабілізації партизанами роботи російських залізниць у 2023 р.

Міжнародна агенція Resonance визнала Київ найкращим містом світу 2023 року - Кличко

Ексголові Куп'янської РДА, яка співпрацювала з окупантами, загрожує до 10 років ув'язнення

Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт

ДСНС попереджає про підтоплення в прирічкових районах Прип'яті

Кулеба: Ми проводимо переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про поставки нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale

Незабаром відбудеться засідання у форматі Ramstein, дуже важливе для оголошення нових рішень - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА