Показники готовності українців до зими свідчать про їхню високу адаптивність до подальшого опору – соціологи

Самооцінка готовності українців до проблем з опаленням узимку дещо підвищилася в грудні до 74% порівняно з 70% у вересні минулого року, зокрема до 34% порівняно з 24% зросла частка тих, хто вважав свої домогосподарства повністю готовими до зимових холодів.

Таку тенденцію фіксують соціологи Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) за результатами дослідження, проведеного методом телефонного опитування (вибірка – 995 осіб) 4-27 грудня 2022 року, та попереднього аналогічного дослідження, проведеного у вересні минулого року.

Коментуючи результати опитування, заступник директора КМІС Антон Грушецький сказав: "Запитання щодо готовності до проблем з опаленням узимку ми повторно ставили вже після масштабних руйнувань, яких було завдано українській енергетичній інфраструктурі, а також після настання холодів. Тобто абсолютна більшість респондентів уже на практичному рівні мали досвід проблем і більш об'єктивно можуть оцінювати готовність своєї родини".

Як зазначено в пресрелізі КМІС, у грудні 47% респондентів вважали себе скоріше готовими і стверджували, що "ще є дещо, що потрібно зробити для підготовки". Частка респондентів, які в грудні вважали свої родини неготовими, зросла до 24% порівняно з 21% у вересні.

За оцінкою Грушецького, поточні показники готовності "досить високі, зважаючи на фактичний рівень проблем у країні, і відображають, з одного боку, високий рівень оптимізму, а з іншого – високий рівень адаптивності до мінливих і часто дійсно складних реалій. Така адаптивність є важливою "цеглинкою" у загальній стійкості українського народу і є ще одним свідченням готовності чинити опір агресору і далі".

Суттєвіші відмінності є, якщо порівнювати частку тих, хто вважає себе "повністю готовими". У регіональному вимірі частка повністю готових знижується з 43% у західній частині України до 26% - у східній (хоча навіть на сході 68% вважають себе сумарно скоріше чи повністю готовими). За типом населеного пункту частка знижується з 48% серед жителів сіл до 22% серед жителів великих міст. За рівнем достатку родини серед найбільш заможних респондентів 38% вважають себе повністю готовими, і цей показник знижується до 19% серед найменш заможних українців. Окремо соціологи зазначають, що серед ВПО 26% є "повністю готовими" проти 35% серед респондентів, які не є ВПО.