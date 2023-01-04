Уряд спростив правила ввезення в Україну дронів

Уряд спростив правила ввезення в Україну безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів) як гуманітарної допомоги, скасувавши вимогу про надання будь-яких додаткових документів, зокрема гарантійних листів кінцевого споживача.

Як повідомило Мінекономіки, відповідні зміни Кабінет Міністрів вніс на засіданні у вівторок до своєї постанови №174 від 1 березня 2022 року "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану".

Якщо у волонтерів під час ввезення дронів виникнуть проблеми на митниці, в уряді рекомендують телефонувати на гарячу лінію Держекспортконтролю (044) 462-48-47 або Держмитслужби (044) 284 19 34, (044) 247 27 06.

"Таким чином буде вирішено ситуацію, коли волонтери мали проблеми із ввезенням в Україну звичайних цивільних дронів та дронів подвійного використання – ніхто не буде вимагати від них додаткових документів, у тому числі – гарантійних листів. Прийняття постанови сприятиме реалізації спрощеного порядку ввезення в Україну таких товарів гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану", – наведено в релізі слова першого віцепрем'єра – міністра економіки Юлії Свириденко.

Мінекономіки уточнило, що пропуск таких безпілотних апаратів має здійснюватися за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів.

Крім того, ухваленою постановою військові адміністрації включено до кола кінцевих користувачів, які мають право виписувати гарантійні листи на товари військового призначення. З метою уточнення ідентифікації окремих товарів формулювання "нецивільного призначення" замінено словами "військового призначення", а позицію "8802" – позицією "8806".