На Закарпатті зареєстровано землетрус у 3,8 бала за шкалою Ріхтера

Головний центр спеціального контролю о 15:28 за київським часом зареєстрував землетрус на території Закарпатської області у районі м. Іршава, на глибині 6 км магнітудою 3,8 (за шкалою Ріхтера), повідомляється на офіційній сторінці центру у фейсбуці у вівторок.

Згідно з повідомленням, землетрус такого рівня відчувається всередині будівлі багатьма людьми, просто неба - небагатьма. Люди прокидаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним важко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Розпочинається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний.

На території Закарпатської області найпотужніші землетруси зареєстровані 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.