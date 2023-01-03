НБУ за 2022 рік перевів зі спецрахунку на допомогу ЗСУ 22,3 млрд грн, на гуманітарну допомогу - 920 млн грн

Національний банк України (НБУ) за 2022 рік перерахував на допомогу українським військовим 22,3 млрд грн в еквіваленті, а на гуманітарну допомогу - 920 млн грн.

Як повідомила пресслужба Нацбанку у вівторок, за грудень НБУ перерахував на спецрахунок ЗСУ понад 1 млрд грн, що вдвічі більше, ніж у листопаді (445,4 млн грн).

Зазначається, що з-за кордону на рахунок надійшло 7,9 млрд грн зі США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

На потреби Нацгвардії НБУ перерахував 990 млн грн, Нацполіції - 1,65 млрд грн, Міністерства оборони - 14,721 млрд грн, Держприкордонслужби - 980,2 млн грн, Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації України - понад 3,8 млрд грн, Держслужби України з надзвичайних ситуацій - 19,3 млн грн, на потреби РНБО - 40,5 млн грн, Державної спеціальної служби транспорту - 67 млн грн, а на потреби Служби безпеки України - 90 млн грн.

Як повідомлялося, 24 лютого Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA843000010000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

НБУ уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений і для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.

Крім того, НБУ 1 березня відкрив рахунок у Міністерстві соціальної політики для гуманітарних цілей.