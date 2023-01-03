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12:49 03.01.2023

Маляр про нову хвилю мобілізації в РФ: Вони налаштовані воювати довго

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Маляр про нову хвилю мобілізації в РФ: Вони налаштовані воювати довго

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи підготовку РФ до нової хвилі мобілізації, зазначила, що це серйозний виклик, який свідчить на намір росіян довго вести війну.

"Мобілізація справді там потужна, і це дійсно дуже серйозний виклик. І це свідчить про те, що вони налаштовані воювати довго", - сказала вона в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Заступниця міністра наголосила, що формування приватних армій свідчить про демотивацію регулярних військ.

"Вони не розуміють здебільшого, за що вони тут повинні помирати. По-друге, справді, з урахуванням того, як до них ставиться російська влада - вони не хочуть воювати. Тому приватні більше мотивовані, вони воюють за гроші. Це свідчить про те, що регулярного ресурсу їм уже бракує", - пояснила Маляр.

Водночас вона закликала не недооцінювати РФ.

Як повідомлялося, 31 грудня глава Міноборони України Олексій Резніков закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації, яка може відбутися вже найближчим часом. За словами Резнікова, на початку січня 2023 року Росія готується запровадити воєнний стан і має намір закрити кордони для чоловіків.

Теги: #мыноборони #маляр

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