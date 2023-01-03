Події

09:47 03.01.2023

Українська ППО за минулі дві доби збила 100% російських дронів

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Українська ППО за минулі дві доби збила 100% російських дронів

Українські сили протиповітряної оборони за минулі дві доби збили 100% дронів, якими російські війська атакували територію України, заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Дрони збиваються. За дві доби - це і новорічна ніч, і після новорічної ночі - збито 84 дрони, тобто 100% дронів збила протиповітряна оборона. Таких результатів ми не досягали ще ніколи", - сказав він в ефірі національного телемарафону #UAразом у вівторок.

Ігнат також зазначив, що з 11 вересня загальна кількість збитих дронів наближається до позначки 500 та "приблизно трохи менше і крилатих ракет", враховуючи атаки по об'єктах критичної інфраструктури.

Теги: #дрони #пс_зсу

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