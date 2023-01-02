Військове керівництво країн НАТО на зборах 18-19 січня обговорить війну в Україні

Найвищий військовий орган НАТО, Військовий комітет, збереться 18-19 січня в очному форматі у Брюсселі (Бельгія), повідомляє пресслужба альянсу.

Зазначається, що в засіданні візьмуть участь 32 начальники штабів оборони, які обговорять питання стратегічного значення для НАТО.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до Військового комітету на першому засіданні, щоб оголосити останні політичні цілі й обговорити проблеми безпеки, що стоять перед Північноатлантичним союзом", - зазначається в повідомленні.

Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил з питань трансформації генерал Філіпп Лавінь очолить друге засідання, основну увагу на якому буде приділено ситуації в Україні, а також прискоренню реалізації Засадничої концепції ведення бойових дій НАТО і Програми розвитку збройних сил.

"На завершальному засіданні Військовий комітет обговорить постійну підтримку України з боку НАТО", - зазначається в повідомленні.

Також заплановано зустріч начальників штабів країн НАТО з оперативними партнерами із сил у Косові (KFOR) - Австрією, Вірменією, Ірландією, Молдовою, Україною, Фінляндією, Швейцарією, Швецією.