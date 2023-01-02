Унаслідок обстрілів на Херсонщині загинула одна особа, четверо дістали поранень

Унаслідок обстрілів Херсонщини в перший день нового року загинула одна особа, чотири дістали поранень різного ступеня тяжкості, повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у понеділок уранці.

Російські окупанти минулої доби обстріляли територію Херсонщини 71 раз, місто Херсон - 30 разів.

"Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Херсон армія РФ атакувала 30 разів. Ворожі снаряди влучили в лінії електропередач, обласну дитячу лікарню, приміщення басейну, приватні та багатоквартирні будинки", - написав Янушевич у своєму телеграм-каналі.