Події

10:36 02.01.2023

Унаслідок обстрілів на Херсонщині загинула одна особа, четверо дістали поранень

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Унаслідок обстрілів на Херсонщині загинула одна особа, четверо дістали поранень

Унаслідок обстрілів Херсонщини в перший день нового року загинула одна особа, чотири дістали поранень різного ступеня тяжкості, повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у понеділок уранці.

Російські окупанти минулої доби обстріляли територію Херсонщини 71 раз, місто Херсон - 30 разів.

"Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Херсон армія РФ атакувала 30 разів. Ворожі снаряди влучили в лінії електропередач, обласну дитячу лікарню, приміщення басейну, приватні та багатоквартирні будинки", - написав Янушевич у своєму телеграм-каналі.

Теги: #херсонщина #обстріл

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