Події

17:47 31.12.2022

Порошенко оголосив конкурс на проєкт пам'ятника героям Бузкового гаю в Херсоні

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Порошенко оголосив конкурс на проєкт пам'ятника героям Бузкового гаю в Херсоні

П'ятий президент України Петро Порошенко оголосив про конкурс на створення проєкту пам'ятника бійцям територіальної оборони Херсона, які загинули у Бузковому гаю.

"Це — Бузковий гай. Тут хлопці, які 24 лютого записалися у 192 батальйон територіальної оборони Херсона, і з "коктейлями Молотова" в руках, тому що їм не дали зброю, зупиняли російські танки. Це — образ, який не менш сильний, ніж Герої Крут. Це — риса, притаманна українцям. Це з одного боку величезна трагедія, а з іншого боку — велич українського духу, яка точно має бути закарбована в українській пам’яті", - написав Порошенко на фейсбук-сторінці.

У зв'язку з цим він оголосив про початок конкурсу на проєкт меморіалу героям Бузкового гаю.

"Ми оголошуємо конкурс на проект пам‘ятникам героям Бузкового гаю та фінансуємо першу, другу і третю премії. Звертаюся до архітекторів, скульпторів: давайте створимо такий пам‘ятник, який звучатиме на весь світ. Так само, як і Герої Крут. Гідний пам‘яті херсонських героїв", - заявив Порошенко.

Теги: #херсон #порошенко #герої

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