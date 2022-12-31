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12:58 31.12.2022

Окупанти вночі знову обстрілювали Донецьку область, є загиблий і щонайменше 4 постраждалих

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Окупанти вночі знову обстрілювали Донецьку область, є загиблий і щонайменше 4 постраждалих

Одна людина загинула і щонайменше четверо дістали поранень у Курахівській і Лиманській об'єднаних територіальних громадах унаслідок обстрілів російськими окупантами Донецької області вночі та вранці в суботу, 31 грудня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На Лисичанському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена в Діброві Лиманської громади. Сам Лиман зазнав трьох ракетних ударів — знищено 2 будинки, пошкоджено будівлі підприємства. За попередньою інформацією, в місті один поранений. Крім того, під вогонь потрапило Переїзне Званівської громади - без жертв", - написав Кириленко в телеграм-каналі в суботу вранці.

За його словами, на Донецькому напрямку поодинокі обстріли було зафіксовано в м.Мар'їнка і в околицях Очеретинської ОТГ Покровського району. "Дві людини дістали поранень в Дальному Курахівської громади - в селі пошкоджено приватні будинки і господарські будівлі", - написав голова обладміністрації.

На Горлівському напрямку окупанти завдали ракетного удару по м. Костянтинівка, де внаслідок цього пошкоджено транспортне підприємство та приватний будинок. Обійшлося без постраждалих. "Обстріли зафіксовані в околицях Торецької та Соледарської громад", - повідомив Кириленко.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що ракетний удар окупантів припав по відділенню поліції в м.Лиман, поранений поліцейський, йому надають медичну допомогу.

У МВС повідомили, що серед постраждалих унаслідок ударів по Донецькій області є дитина. Знищено та пошкоджено 50 цивільних об'єктів, зокрема, 38 житлових будинків, з них 16 – багатоквартирні. 29 із пошкоджених будинків - в Авдіївці.

Дві ракети С-300 впали на територію трамвайного депо в Костянтинівці, пошкоджено приватні будинки, кафе.

"Під обстрілами перебували міста Авдіївка, Лиман, Костянтинівка, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Бердичі, Ласточкине, Дачне, Діброва, Веселе, Времівка, Дальнє, Кам’янка. Війська РФ гатили з авіації, ракетних систем, ТОС-1А "Сонцепек", РЗСВ "Град", артилерії, танків", - йдеться в повідомленні.

У МВС наголосив, що військові злочини РФ задокументовані.

 

 

 

 

Теги: #обстріл #донецька_область

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