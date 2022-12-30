АМКУ оштрафував "Хладопром" на 1,37 млн грн за неправдиву інформацію про склад "пломбіру"
Антимонопольний комітет України (АМКУ) 30 грудня оштрафував ТОВ "Фабрика Морозива Хладопром" (Харків) за поширення на упаковках морозива "пломбір" неправдивої інформації про склад продукту.
Як повідомляється на сайті комітету в п'ятницю, держрегулятор виявив, що зазначений виробник, який виробляє понад 27 видів морозива під ТМ "Хрещатик", "Каштан", "Хладик", "Артек", "Волошкове поле" та ін., на упаковках морозива зазначав інформацію про наявність у його складі коров'ячого молока. Подальше розслідування встановило, що у вересні та листопаді 2020 року компанія не закуповувала коров'яче молоко і, відповідно, не використовувала його у виробництві морозива "пломбір". Натомість "Хладопром" замінив питне коров'яче молоко іншим інгредієнтом - сухим знежиреним молоком.
"Питне коров’яче молоко та сухе молоко не є тотожними складниками, адже ці сировини виробляються за різними технічними умовами. Відповідно, поширена виробником інформація про склад його продукту є неправдивою. Зауважимо, згідно з законодавством, у маркуванні морозива (як і усіх інших продуктів) повинні зазначатися лише ті інгредієнти, які використовувалися при його виробництві", - зазначив АМКУ причину накладення штрафу.
Отже, розміщення на упаковках "пломбіру" відомостей про наявність у його складі молока коров'ячого питного, яке насправді не використовувалося під час його виробництва у вересні та листопаді 2020 року, вводить в оману споживачів.
Згідно з повідомленням АМКУ, ТОВ "ФМ Хладопром" було визнано порушником законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та оштрафовано на 1 млн 370 тис. 433 грн.