Україна розірвала угоду з КНДР щодо створення міжурядової комісії через підтримку нею збройної агресії Росії

Кабінет Міністрів припинив дію угоди між урядами України та Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) щодо створення міжурядової комісії з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Дія угоди, підписаної 8 червня 1994 року в Києві, припинена у зв'язку з підтримкою уряду КНДР російської збройної агресії проти України, визнанням "незалежності" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України та розривом дипломатичних відносин із КНДР.