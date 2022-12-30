Події

14:15 30.12.2022

На засіданні Ставки розглянуто питання щодо вдосконалення ППО для захисту об'єктів критичної інфраструктури

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На засіданні Ставки розглянуто питання щодо вдосконалення ППО для захисту об'єктів критичної інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляється на офіційному сайті президента.

Учасники засідання Ставки заслухали інформацію щодо відновлення енергетичної системи України після нещодавніх ракетних атак Росії.

Окремо було розглянуто питання вдосконалення протиповітряної оборони України, зокрема для захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Також було акцентовано увагу на забезпеченні підрозділів Сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та заслухано доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та можливих дій ворога в найближчій перспективі.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Теги: #ставка #зеленський

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