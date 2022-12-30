Українська ППО за минулу добу знищила 58 крилатих ракет, чотири БПЛА та вертоліт – командування ПС ЗСУ

За уточненою інформацією, російські окупанти під час масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Знищено 58 із 70 крилатих ракет", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Крім того, на східному напрямку протиповітряна оборона ПС знищила три розвідувальні БПЛА та гелікоптер Мі-8.

Ще один безпілотник "Орлан-10" було знищено на Київщині саме під час ракетної атаки. Окупанти планували використовувати БПЛА для повітряної розвідки та виявлення позицій української ППО.

"Тож закликаємо громадян не публікувати дані про обстріли, позиції наших ППО та іншу чутливу інформацію, яку ворог обов'язково використає для наступних атак", - зазначено в повідомленні.