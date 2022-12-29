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19:22 29.12.2022

Мінагрополітики пропонує Кабміну дозволити перестрахування за кордоном суден-зерновозів від ризиків війни

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Мінагрополітики пропонує Кабміну дозволити перестрахування за кордоном суден-зерновозів від ризиків війни

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький запропонував Кабінету Міністрів України дозволити українським страховим кампаніям сплачувати іноземним компаніям за перестрахування пов'язаних із війною ризиків для судновласника, це один із трьох необхідних для морських перевезень полісів.

Як повідомляється на сайті Мінагрополітики в четвер, дозволити іноземне перестрахування ризиків війни Висоцький запропонував на засіданні міжвідомчої Координаційної ради.

Відомство наголосило, що такий захід необхідний через відмову "Клубу страхувальників" (асоціації, що представляє інтереси майже 90% світових страхових компаній) з 1 січня 2023 року покривати військові ризики в регіоні України, Росії, Білорусі та Молдови. Уточнюється, що з нового року на них не поширюватиметься продовження або укладення нових договорів у частині шкоди, заподіяної через військові дії.

Крім того, під час засідання було обговорено можливість виїзду за кордон двох водіїв на одному вантажному транспортному засобі одночасно, оскільки наразі це може робити лише один водій. Цей захід дасть змогу прискорити пересування українських вантажів територією ЄС та збільшити обсяги перевезень.

Міністерство уточнило, що за підсумками обговорення учасники ради підтримали необхідність внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України. Відповідний проєкт постанови уряду підготує Мінінфраструктури з урахуванням пропозицій Мінагрополітики та інших зацікавлених відомств.

Серед інших тем, які розглядали на засіданні Координаційної ради: внесення змін до правил із перевезення залізницею контейнерів; покращення алгоритму формування черги на проходження інспекції JCC (а саме: забезпечення синхронізації планів портових операторів із проходженням суден протоки Дарданелли та протоки Босфор); запуск фітосанітарної лабораторії у місті Рені (Одеська область).

Як повідомлялося, Координаційну раду створено для вирішення проблемних питань у сфері розвитку транзитного потенціалу та логістики. До її складу входять представники Мінагрополітики, Мінінфраструктури, Мінекономіки, Мінфіну, Міністерства закордонних справ, "Укрзалізниці", Держприкордонслужби, Держпродспоживслужби, Держмитслужби, "Укртрансбезпеки", Адміністрації морських портів України та профільних асоціацій.

Теги: #страхування #мінагрополітики

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