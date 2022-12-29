Події

09:16 29.12.2022

Низка обленерго повідомила про аварійні відключення через загрозу ракетних ударів

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Низка обленерго повідомила про аварійні відключення через загрозу ракетних ударів

Через загрозу ракетних атак аварійні відключення електроенергії застосовано у Житомирській та Сумській областях, повідомили оператори систем розподілу "Житомиробленерго" та "Сумиобленерго" на своїх сторінках у фейсбуці.

Зі свого боку, про можливість застосування аварійних відключень уже попередили "Черкасиобленерго" та "Миколаївобленерго".

Як повідомлялося, ДТЕК повідомив про аварійні відключення у Дніпропетровській та Одеській областях через ракетні атаки, що розпочалися вранці четверга. Такі відключення застосовано, щоб уникнути тяжких наслідків у разі влучення ракет в енергоінфраструктуру.

Теги: #обленерго #відключення

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