Низка обленерго повідомила про аварійні відключення через загрозу ракетних ударів
Через загрозу ракетних атак аварійні відключення електроенергії застосовано у Житомирській та Сумській областях, повідомили оператори систем розподілу "Житомиробленерго" та "Сумиобленерго" на своїх сторінках у фейсбуці.
Зі свого боку, про можливість застосування аварійних відключень уже попередили "Черкасиобленерго" та "Миколаївобленерго".
Як повідомлялося, ДТЕК повідомив про аварійні відключення у Дніпропетровській та Одеській областях через ракетні атаки, що розпочалися вранці четверга. Такі відключення застосовано, щоб уникнути тяжких наслідків у разі влучення ракет в енергоінфраструктуру.