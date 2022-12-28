Велика Британія передасть Україні гелікоптери Sea King, 10 екіпажів уже пройшли підготовку

Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King у рамках своєї постійної підтримки, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у середу у своєму твіттері.

Як уточнюється у повідомленні, 10 українських екіпажів уже пройшли підготовку на Sea King, розширивши свої пошуково-рятувальні можливості.

Велика Британія випускає, зокрема, гелікоптери Westland WS-61 Sea King - модифікацію однойменного американського гелікоптера, також відомого як Sikorsky SH-3 Sea King.