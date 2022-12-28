Події

10:47 28.12.2022

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донеччину, трьох людей поранено – голова ОВА

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Російські окупанти продовжують обстрілювати Донеччину, трьох людей поранено – голова ОВА

Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, проте на різних ділянках фронту було зафіксовано поодинокі обстріли, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На горлівському напрямку трьох людей поранено в Бахмуті. Унаслідок обстрілів у місті загорілася багатоповерхівка", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

На лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, також зафіксовано обстріли Торського Лиманської громади – постраждалих немає.

На донецькому напрямку під вогонь потрапила Мар'їнка.

"Напередодні ввечері Авдіївка зазнала масованого артобстрілу старої частини, а вночі та вранці були поодинокі прильоти по всьому місту – без жертв", – додав голова ОВА. 

Теги: #обстріл #донецька_область

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