Події

17:52 27.12.2022

Прем'єр-міністерка Італії повідомила про розгляд питання надання систем ППО для захисту українського неба – Зеленський

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Прем'єр-міністерка Італії повідомила про розгляд питання надання систем ППО для захисту українського неба – Зеленський

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила про розгляд питання щодо надання систем ППО для захисту українського неба, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Висловив Джорджі Мелоні подяку за солідарність і всебічну підтримку України. Привітав виділення італійським урядом додаткових €10 млн допомоги. Пані Мелоні повідомила про розгляд питання надання систем ППО для захисту українського неба. Обговорили формулу миру", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #італія #ппо #зеленський

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