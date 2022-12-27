Прем'єр-міністерка Італії повідомила про розгляд питання надання систем ППО для захисту українського неба – Зеленський

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила про розгляд питання щодо надання систем ППО для захисту українського неба, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Висловив Джорджі Мелоні подяку за солідарність і всебічну підтримку України. Привітав виділення італійським урядом додаткових €10 млн допомоги. Пані Мелоні повідомила про розгляд питання надання систем ППО для захисту українського неба. Обговорили формулу миру", - написав Зеленський у твіттері.