У Херсоні вдалося повністю відновити газопостачання, електропостачання – на 83%, водопостачання – на 92%, тепло – на 76%.

У звільненому від російських окупантів Херсоні тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури. Наразі жителям обласного центру вдалося повністю повернути газопостачання.

Як повідомляється в телеграм-каналі Херсонської міськради у вівторок, газопостачання повністю відновлено в таких населених пунктах: м. Херсон, смт Антонівка, с. Молодіжне, смт Зеленівка, с. Богданівка, с. Петрівка, с. Сонячне, смт Наддніпрянське, с. Інженерне, смт Комишани, с. Зимівник, с. Благовіщенське, с. Приозерне, с. Степанівка, Садове, Придніпрянське.

Згідно з повідомленням, наразі в місті 83% усіх споживачів підключено до електропостачання. Централізоване водопостачання відновлено в усіх районах міста на 92%. Мікрорайони Карантинний острів, Корабел та Антонівка поки що без централізованого водопостачання.

Теплопостачання у місті відновлено на 76%, працюють 30 із 37 котелень. Уже під’єднали 865 житлових будинків.

Ворожі обстріли у звільненому Херсоні не припиняються і стають дедалі частішими та масштабнішими. Ситуація останніми днями дуже напружена, тому місцева влада радить херсонцям евакуюватися в безпечніші місця.