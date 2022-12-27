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13:28 27.12.2022

СБУ: заарештовано партію залізної руди майже на 2 млрд грн, що належить компанії російського олігарха Усманова

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СБУ: заарештовано партію залізної руди майже на 2 млрд грн, що належить компанії російського олігарха Усманова

На території декількох морських портів України виявлено підпільні склади з понад 160 тис. тонн української залізної руди, що належить компанії російського олігарха Алішера Усманова, майно заарештовано, повідомляє Служба безпеки України.

"Служба безпеки продовжує виявляти і блокувати активи представників прокремлівських корпорацій, які причетні до фінансування війни проти України. У результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами БЕБ встановлено місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди", - йдеться в повідомленні української спецслужби у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, залізну руду виявлено на території декількох морських портів України, а загальна вартість вилучених корисних копалин становить близько 2 млрд грн.

"Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля Алішера Усманова", - наголошують у спецслужбі.

У СБУ нагадують, що з 24 лютого цього року на російського олігарха накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу.

"За оперативною інформацією, приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію Росії. Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу РФ для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань", - наголошується в повідомленні.

За матеріалами СБУ, на вилучене майно накладено арешт і вирішується питання його передачі до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ спільно з детективами Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

 

Теги: #сбу #руда #усманов

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