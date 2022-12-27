Кількість новорічних корпоративів в українських ресторанах знизилася вдвічі, кількість дитячих свят практично не змінилася - NRA of Ukraine

Кількість новорічних корпоративів в українських ресторанах знизилася вдвічі, кількість дитячих свят практично не змінилася у 2022 році, повідомила співзасновник Національної ресторанної асоціації України (NRA of Ukraine) Ольга Насонова за результатами опитування учасників NRA.

"Корпоративів майже вдвічі менше, ніж в минулому році. Хтось не відмічає з ідеологічних міркувань, у інших співробітники розбіглись по різних країнах, або просто у компаній немає грошей. Побічний ефект зменшення корпоративів: музиканти без роботи, а з ними діджеї і танцюристки. Але дитячі свята - це святе. В цьому році канікули ну дуже довгі, тож дітей треба якось розважати. Передноворічні, різдвяні програми, сніговики, Санти, Зимова Мавка, ялинки та майстер-класи. Батьки раді, що завдяки дітям можуть хоч відчути Новий рік, а діти забудуть про війну", - повідомила Насонова у фейсбуці.

Експерт додала, що переважна більшість ресторанів пропонує так звані новорічні кошики.

"Це пропозиція для новорічного столу, набір страв на будь-який смак. Іноді за об'ємом це навіть не кошики, а новорічні телеги, бо пропонують набір страв 5,10,20 кг. Вимучені виключенням світла та води хазяйки зможуть нагодувати своїх гостей, як в ресторані. На цю послугу є досить великий попит з причин відключення світла, а святкувати Новий рік без заваленого їжею столу ми не звикли", - повідомила Насонова.

Тому вона прогнозує також збільшення обсягів замовлень кур'єрів.

Щодо новорічної ночі, то, на жаль, майже всі ресторани країни будуть закриті в новорічну ніч через комендантську годину.

Проте частина закладів зможуть запропонувати цю послугу.

"Для цього потрібно, крім ресторану, небагато: готель+бомбосховище+генератори+старлінк. Так, у комендантську годину працювати не можна, але ж в новорічну ніч їсти та пити гостям готелю не заборонено, якщо вони не виходять на вулицю показати себе. І хочу сказати, що в такому захищеному та освітленому місці святкування може бути набагато кращим, ніж удома, якщо немає ні укриття, ні світла", - наголосила Насонова.

Експерт додала, що також у новорічну ніч працюватимуть заклади, які зареєструвалися як пункти незламності.

"Уночі працювати, тобто продавати їжу на напої не можна, але ж можна це все замовити заздалегідь. І, мабуть, такі заклади стануть справжньою паличкою, точніше ялиночкою-виручалочкою у новорічну ніч, якщо в будинках, не дай Боже, не буде світла", - каже Насонова.

Створена у 2021 році Національна ресторанна асоціація України (НРАУ) на травень 2022 року об'єднує понад 50 учасників, 450 ресторанів та кафе.