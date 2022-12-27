Події

12:40 27.12.2022

Кількість новорічних корпоративів в українських ресторанах знизилася вдвічі, кількість дитячих свят практично не змінилася - NRA of Ukraine

2 хв читати
Кількість новорічних корпоративів в українських ресторанах знизилася вдвічі, кількість дитячих свят практично не змінилася - NRA of Ukraine

Кількість новорічних корпоративів в українських ресторанах знизилася вдвічі, кількість дитячих свят практично не змінилася у 2022 році, повідомила співзасновник Національної ресторанної асоціації України (NRA of Ukraine) Ольга Насонова за результатами опитування учасників NRA.

"Корпоративів майже вдвічі менше, ніж в минулому році. Хтось не відмічає з ідеологічних міркувань, у інших співробітники розбіглись по різних країнах, або просто у компаній немає грошей. Побічний ефект зменшення корпоративів: музиканти без роботи, а з ними діджеї і танцюристки. Але дитячі свята - це святе. В цьому році канікули ну дуже довгі, тож дітей треба якось розважати. Передноворічні, різдвяні програми, сніговики, Санти, Зимова Мавка, ялинки та майстер-класи. Батьки раді, що завдяки дітям можуть хоч відчути Новий рік, а діти забудуть про війну", - повідомила Насонова у фейсбуці.

Експерт додала, що переважна більшість ресторанів пропонує так звані новорічні кошики.

"Це пропозиція для новорічного столу, набір страв на будь-який смак. Іноді за об'ємом це навіть не кошики, а новорічні телеги, бо пропонують набір страв 5,10,20 кг. Вимучені виключенням світла та води хазяйки зможуть нагодувати своїх гостей, як в ресторані. На цю послугу є досить великий попит з причин відключення світла, а святкувати Новий рік без заваленого їжею столу ми не звикли", - повідомила Насонова.

Тому вона прогнозує також збільшення обсягів замовлень кур'єрів.

Щодо новорічної ночі, то, на жаль, майже всі ресторани країни будуть закриті в новорічну ніч через комендантську годину.

Проте частина закладів зможуть запропонувати цю послугу.

"Для цього потрібно, крім ресторану, небагато: готель+бомбосховище+генератори+старлінк. Так, у комендантську годину працювати не можна, але ж в новорічну ніч їсти та пити гостям готелю не заборонено, якщо вони не виходять на вулицю показати себе. І хочу сказати, що в такому захищеному та освітленому місці святкування може бути набагато кращим, ніж удома, якщо немає ні укриття, ні світла", - наголосила Насонова.

Експерт додала, що також у новорічну ніч працюватимуть заклади, які зареєструвалися як пункти незламності.

"Уночі працювати, тобто продавати їжу на напої не можна, але ж можна це все замовити заздалегідь. І, мабуть, такі заклади стануть справжньою паличкою, точніше ялиночкою-виручалочкою у новорічну ніч, якщо в будинках, не дай Боже, не буде світла", - каже Насонова.

Створена у 2021 році Національна ресторанна асоціація України (НРАУ) на травень 2022 року об'єднує понад 50 учасників, 450 ресторанів та кафе.

 

Теги: #новий_рік #корпоратив

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:55 26.12.2022
Укрзалізниця призначила сім нових поїздів на Новий рік

Укрзалізниця призначила сім нових поїздів на Новий рік

21:40 25.12.2022
У новорічну ніч комендантська година в Україні не скасовується

У новорічну ніч комендантська година в Україні не скасовується

14:41 15.12.2022
Генштаб ЗСУ про можливе припинення вогню на Новий рік: буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі

Генштаб ЗСУ про можливе припинення вогню на Новий рік: буде лише тоді, коли жодного окупанта не залишиться на нашій землі

14:14 14.12.2022
Новорічний стіл-2023 коштуватиме українцям на 44% дорожче за минулорічний

Новорічний стіл-2023 коштуватиме українцям на 44% дорожче за минулорічний

15:04 13.12.2022
Понад 60% українців мають намір витратити частину новорічного бюджету на допомогу армії та постраждалим від війни – Deloitte

Понад 60% українців мають намір витратити частину новорічного бюджету на допомогу армії та постраждалим від війни – Deloitte

07:43 01.01.2022
Подружжя Порошенків привітало українців із новим роком одночасно з Зеленським

Подружжя Порошенків привітало українців із новим роком одночасно з Зеленським

07:26 01.01.2022
Зеленський привітав українців із новим роком

Зеленський привітав українців із новим роком

07:15 01.01.2022
Епіфаній привітав українців із новим роком

Епіфаній привітав українців із новим роком

07:03 01.01.2022
1 січня: Яке сьогодні свято

1 січня: Яке сьогодні свято

22:00 31.12.2021
В Одесі поліція посилила охорону публічної безпеки та порядку

В Одесі поліція посилила охорону публічної безпеки та порядку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україну повернули тіла ще 42 загиблих воїнів – Мінреінтеграції

КС визнав конституційними законодавчі норми, що наказують зазначати повну назву релігійних організацій, керівний центр яких розташований за межами України

На засіданні Ставки обговорили стан справ на фронті, зокрема біля Бахмута та Кремінної

СБУ: заарештовано партію залізної руди майже на 2 млрд грн, що належить компанії російського олігарха Усманова

Ворог передислокував частину стратегічної авіації з аеродрому "Енгельс" - ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

В Україну повернули тіла ще 42 загиблих воїнів – Мінреінтеграції

КС визнав конституційними законодавчі норми, що наказують зазначати повну назву релігійних організацій, керівний центр яких розташований за межами України

ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ ОГОЛОШЕНО НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

На засіданні Ставки обговорили стан справ на фронті, зокрема біля Бахмута та Кремінної

70 із 250 другої партії переданих РФ іранських дронів уже знищені

СБУ: заарештовано партію залізної руди майже на 2 млрд грн, що належить компанії російського олігарха Усманова

Нардеп Камельчук не зазначив у декларації квартиру в центрі Києва, йому повідомлено про підозру - САП

Ворог передислокував частину стратегічної авіації з аеродрому "Енгельс" - ПС ЗСУ

Окупанти обстріляли Херсон, пошкоджено будівлі, постраждалих немає - голова обладміністрації

Україна розраховує провести саміт з формули миру до кінця лютого з генсеком ООН як можливим посередником - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА