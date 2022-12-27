Намісник Києво-Печерської лаври просить Зеленського не забирати в УПЦ (МП) два храми на території лаври

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в Української православної церкви Московського патріархату два храми на території лаври.

Відповідне звернення оприлюднено на офіційному сайті лаври.

"Сьогодні нам повідомили сумну звістку про те, що монастир Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) більше не має можливості служити у своїх відбудованих храмах верхньої території - Успенському соборі і Трапезному соборі", - сказав намісник лаври.

Як зазначив митрополит, директор музею (директор державного заповідника "Києво-Печерська лавра" - ІФ-У) повідомив нам про те, що ми можемо служити останній раз 31 грудня, напередодні Нового року, а вже наступного дня, 1 січня, ми не маємо права переступити поріг Трапезного та Успенського соборів. Ми не отримали письмового дозволу щодо цього, хоча мали отримати його за місяць, оскільки у нас довгострокова оренда.

За словами митрополита, він "понад 30 років є намісником лаври" і разом із братією в 220 осіб "постійно моляться за державу та військо і намагаються допомогти всім нужденним".

За його словами, УПЦ (МП) орендувала згадані храми та проводила там богослужіння, на які завжди приходило дуже багато вірян. Оренда храмів спливає 31 грудня.

Лебідь заявив, що він звертався до міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка щодо цієї ситуації, але відповіді не отримав.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони України у грудні впровадила санкції проти низки ієрархів УПЦ (МП), зокрема намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя).