В Ізюмі з'явилися вулиці Шухевича, Чорновола, Лук'яненка та загиблого журналіста Махова

У звільненому Ізюмі (Харківська обл) перейменовано ще 19 топонімів, пов'язаних із СРСР та Росією, відповідне розпорядження підписав начальник Ізюмської ГВА Валерій Марченко, повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін.

"Увічнюємо і закарбовуємо в пам’яті імена ізюмчан, загиблих на цій війні. Свої достойні місця в місцевій топоніміці отримують видатні українці В’ячеслав Чорновол, Діана Петриненко, Валерій Лобановський, Роман Шухевич, Левко Лукяненко. Віддаємо повагу новітнім містам- героям України. Стів Джобс і Голда Меір - іх імена також прикрасять наше місто", - написав Мацокін на своїй сторінці у фейсбуці.

Він також опублікував саме розпорядження, згідно з яким вул.Аляб'єва стала вул.Валерія Лобановського, вул.Володимира Висоцького - вул.Стіва Джобса, вул.Олександра Островського - вул. Олександра Махова (журналіста, який загинув під час бойових дій неподалік Ізюма на початку травня), вул. "Радгосп "Ізюмський" - вул.Маріупольска, вул8 березня – вул.Ірпінська, вул.Черняхівського – вул.Бучанська, вул.Панфілова - вул.Голди Меїр тощо.

Це вже третя хвиля перейменування після деокупації міста. Як повідомлялося, раніше було перейменовано загалом 43 топоніми.