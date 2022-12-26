На Київщині затримано місцевого жителя, за "наводкою" якого окупанти викрадали українських патріотів

Служба безпеки України затримала у Київській області місцевого жителя, який допомагав ворогові викрадати учасників АТО під час окупації Київської області, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів на півночі Київської області. Ним виявися мешканець селища Глібівка, який під час захоплення Вишгородського району підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України", - йдеться у повідомленні української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, зловмисник "зливав" окупантам адреси проживання місцевих жителів, які могли входити до руху опору, зокрема колишніх учасників Антитерористичної операції на сході України.

У повідомленні уточнюється, що за "наводкою" ворожого поплічника загарбники вривалися в будинки українських патріотів і викрадали їх, після чого катували та примусово вивозили до РФ.

"Встановлено, що зрадник особисто брав участь у проведенні каральних рейдів на території району. Саме він спільно з російськими окупантами увірвався до приватного будинку місцевого жителя, щоб незаконно затримати його. Під час "нальоту" зловмисник чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством. Також поплічник агресора розграбовував оселі громадян під виглядом "сприяння" матеріально-технічному забезпеченню окупаційних угруповань РФ. Таким чином він "конфіскував" мікроавтобус у мешканця селища", - зазначається у повідомленні спецслужби.

За даними слідства, у зловмисника були "преференції" від загарбників у вигляді вільного пересування тимчасово захопленою територією регіону.

У СБУ наголошують, що після деокупації Київської області чоловік намагався переховуватись на території регіону, проте співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранта про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.