Події

12:43 26.12.2022

На Київщині затримано місцевого жителя, за "наводкою" якого окупанти викрадали українських патріотів

2 хв читати
На Київщині затримано місцевого жителя, за "наводкою" якого окупанти викрадали українських патріотів

Служба безпеки України затримала у Київській області місцевого жителя, який допомагав ворогові викрадати учасників АТО під час окупації Київської області, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів на півночі Київської області. Ним виявися мешканець селища Глібівка, який під час захоплення Вишгородського району підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України", - йдеться у повідомленні української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, зловмисник "зливав" окупантам адреси проживання місцевих жителів, які могли входити до руху опору, зокрема колишніх учасників Антитерористичної операції на сході України.

У повідомленні уточнюється, що за "наводкою" ворожого поплічника загарбники вривалися в будинки українських патріотів і викрадали їх, після чого катували та примусово вивозили до РФ.

"Встановлено, що зрадник особисто брав участь у проведенні каральних рейдів на території району. Саме він спільно з російськими окупантами увірвався до приватного будинку місцевого жителя, щоб незаконно затримати його. Під час "нальоту" зловмисник чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством. Також поплічник агресора розграбовував оселі громадян під виглядом "сприяння" матеріально-технічному забезпеченню окупаційних угруповань РФ. Таким чином він "конфіскував" мікроавтобус у мешканця селища", - зазначається у повідомленні спецслужби.

За даними слідства, у зловмисника були "преференції" від загарбників у вигляді вільного пересування тимчасово захопленою територією регіону.

У СБУ наголошують, що після деокупації Київської області чоловік намагався переховуватись на території регіону, проте співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранта про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: #київська_область #зрадник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:21 25.12.2022
У найближчий тиждень комендантська година на Київщині діятиме з 23:00 до 05: 00

У найближчий тиждень комендантська година на Київщині діятиме з 23:00 до 05: 00

07:40 25.12.2022
У храмах Київщини планується організувати "пункти незламності"

У храмах Київщини планується організувати "пункти незламності"

14:33 22.12.2022
Комісія ТЕБ та НС у Київській області доручила "Укренерго" та ДТЕК прискорити вихід на графіки електропостачання – голова ОВА

Комісія ТЕБ та НС у Київській області доручила "Укренерго" та ДТЕК прискорити вихід на графіки електропостачання – голова ОВА

16:21 21.12.2022
У столичному регіоні найближчі 2-3 тижні утримається значний дефіцит електроенергії - експерт

У столичному регіоні найближчі 2-3 тижні утримається значний дефіцит електроенергії - експерт

12:58 20.12.2022
На Київщині без електропостачання перебуває 80% регіону – голова ОВА

На Київщині без електропостачання перебуває 80% регіону – голова ОВА

13:20 19.12.2022
Обухівський, Вишгородський та Бучанський райони Київської області частково знеструмлені через російські удари – голова ОВА

Обухівський, Вишгородський та Бучанський райони Київської області частково знеструмлені через російські удари – голова ОВА

09:10 19.12.2022
Правоохоронці розпочали досудове розслідування нічної атаки Київської області дронами

Правоохоронці розпочали досудове розслідування нічної атаки Київської області дронами

05:34 19.12.2022
Серія вибухів пролунала на Київщині в ніч на понеділок, в ОВА повідомили про роботу ППО

Серія вибухів пролунала на Київщині в ніч на понеділок, в ОВА повідомили про роботу ППО

15:15 17.12.2022
Голові фракції "Голос" у міськраді Українки спалили авто

Голові фракції "Голос" у міськраді Українки спалили авто

09:22 16.12.2022
У Київській області та Києві працює ППО - голова ОВА

У Київській області та Києві працює ППО - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" заявило про поширення в соцмережах фейкової інформації про відміну аварійних відключень

Україна закликає держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з Організації в цілому - МЗС

Інфраструктуру Бахмута зруйновано на 60% - голова Донецької ОВА

Виробництво з виготовлення ракет "Іскандер", "Калібр" та Х-101 у РФ працює, але їх використання не можна порівняти з випуском на підприємствах - ПС ЗСУ

Ситуація з електро-, водопостачанням та опаленням на Херсонщині є задовільною – заступник голови облради

ОСТАННЄ

Очолювана депутатом Чернігівської міськради організація причетна до вивезення ухилянтів за кордон

Саакашвілі відмовився здавати тести на отруєння без участі західних медиків – глава МОЗ Грузії

"Укренерго" заявило про поширення в соцмережах фейкової інформації про відміну аварійних відключень

У Бериславському районі ексгумували тіла двох громадян, які загинули у квітні внаслідок обстрілу окупантів

Єрмак: Будемо системно працювати над тим, щоб санкції проти "Росатому" стали реальністю

Україна закликає держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з Організації в цілому - МЗС

Інфраструктуру Бахмута зруйновано на 60% - голова Донецької ОВА

Hitachi Energy і "ДТЕК" доставили в Україну 52 трансформатори на заміну пошкодженим обстрілами РФ

У Раді зібрали необхідну кількість голосів для висловлення недовіри Пацкану

СБУ повідомила про підозру бойовику, який грабував мешканців Каховки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА