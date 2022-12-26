Події

06:56 26.12.2022

Кулеба: Україні нададуть усю необхідну зброю, питання часу

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Кулеба: Україні нададуть усю необхідну зброю, питання часу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив упевненість у отриманні Україною необхідного озброєння.

"Якщо підсумувати всі закулісні розмови, не лише у Вашингтоні, а й інших країнах, то висновок такий: уся потрібна зброя буде, це лише питання часу", - сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

Міністр наголосив, що жодних табу у питаннях постачання зброї немає.

"Є психологічні, логістичні та політичні причини. Із цими всіма причинами треба працювати і ми працюватимемо. Постачання зброї це дуже складна технічна та логістична операція, ми опікуємося разом із колегами з інших відомств усіма цими деталями. У мене є відчуття, що жодних табу у питаннях постачання зброї немає", - зазначив Кулеба.

 

 

 

Теги: #світ #зброя #кулеба

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