Кулеба: Україні нададуть усю необхідну зброю, питання часу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив упевненість у отриманні Україною необхідного озброєння.

"Якщо підсумувати всі закулісні розмови, не лише у Вашингтоні, а й інших країнах, то висновок такий: уся потрібна зброя буде, це лише питання часу", - сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

Міністр наголосив, що жодних табу у питаннях постачання зброї немає.

"Є психологічні, логістичні та політичні причини. Із цими всіма причинами треба працювати і ми працюватимемо. Постачання зброї це дуже складна технічна та логістична операція, ми опікуємося разом із колегами з інших відомств усіма цими деталями. У мене є відчуття, що жодних табу у питаннях постачання зброї немає", - зазначив Кулеба.