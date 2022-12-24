Події

18:10 24.12.2022

Порошенко та бійці 10-ї ОГШБр привітали українців з Різдвом

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Порошенко та бійці 10-ї ОГШБр привітали українців з Різдвом

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність") на Святвечір разом із бійцями з 10-ї ОГШБр, яка воює на Донеччині, привітав українців з Різдвом Христовим, повідомляє прес-служба партії "Європейська солідарність".

"Україна рухається в Європу, і більшість українців приймають рішення зустрічати Святвечір 24-го. Православна церква України схвалила це рішення і дозволила зустрічати тоді, коли вважаєш за потрібне. У мене порада: обов’язково зустріньте 24-го. І обов’язково зберіться 6-го. Це унікально, що ми можемо мати два Різдва", – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що цього Різдва також народжується українська нація. "Вона народжується на фронті, в бліндажах, в окопах. Вона народжується в машинах волонтерів, які їздять на фронт. Вона народжується в очах дітей, які зараз переживають війну. І об’єднуюча сила українського народу творить дива і дивує світ. Різдво – це віра у Бога, і віра в Україну. Віра у те, що Україна відродиться", – переконаний Порошенко.

У свою чергу екс-голова Тернопільської ОДА Степан Барна, який зараз воює у 10-й ОГШБр, закликав українців повноцінно відсвяткувати зимові свята, незважаючи на війну.

"Я закликаю усіх ставити ялинки, бо для цього ми тут стоїмо. Щоб Україна жила, щоб діти раділи кожному дню і хвилинам радості у Святий вечір і Різдво Христове", - наголосив він.

"Помоліться за Україну, помоліться за українців, помоліться за нашу перемогу. І обов’язково помоліться за Збройні Сили України. Господь нас почує і дарує нам перемогу", – підсумував Порошенко.

Теги: #порошенко #різдво

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