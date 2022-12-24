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17:02 24.12.2022

66 легкових автомобілів загорілися внаслідок ранкового обстрілу Херсона - МВС

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66 легкових автомобілів загорілися внаслідок ранкового обстрілу Херсона - МВС

У Херсоні рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок обстрілу міста російськими військами з реактивних систем залпового вогню.

"24 грудня близько 11:00 внаслідок чергового обстрілу Росії з реактивних систем залпового вогню по житловому району міста загорілися 66 легкових автомобілів. Рятувальники протягом 40 хвилин ліквідували пожежі", - повідомило Міністерство внутрішніх справ у телеграм-каналі.

Зазначається, що кількість загиблих і постраждалих уточнюється.

Раніше в суботу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про сімох загиблих і 58 поранених мирних жителів Херсона внаслідок обстрілу міста з боку російських окупантів.

Теги: #херсон #автомобілі #обстріл

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