У Києві замість трамваїв і тролейбусів тимчасово курсуватимуть автобуси через дефіцит електрики
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через дефіцит електроенергії у Києві ухвалено рішення щодо припинення роботи наземного електротранспорту – трамваїв і тролейбусів.
За його словами, на всіх маршрутах наземного електротранспорту у столиці тепер курсують автобуси.
"Щоб забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї та тролейбуси, ми випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів замість тролейбусів. І 17 – на заміну трамваїв", - написав Кличко у телеграмі в п'ятницю.
За його словами, лише на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. "Це весь рухомий склад автобусів, які є у наших автопарках", - наголосив мер.
Він додав, що перевезення у місті також забезпечують і приватні перевізники – на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.
"Метро у Києві працює. Відкрито 50 станцій із 52. Дві станції – "Гідропарк" та "Дніпро" – тимчасово закриті", - підсумував Кличко.