Події

19:35 23.12.2022

У Києві замість трамваїв і тролейбусів тимчасово курсуватимуть автобуси через дефіцит електрики

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У Києві замість трамваїв і тролейбусів тимчасово курсуватимуть автобуси через дефіцит електрики

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через дефіцит електроенергії у Києві ухвалено рішення щодо припинення роботи наземного електротранспорту – трамваїв і тролейбусів.

За його словами, на всіх маршрутах наземного електротранспорту у столиці тепер курсують автобуси.

"Щоб забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї та тролейбуси, ми випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів замість тролейбусів. І 17 – на заміну трамваїв", - написав Кличко у телеграмі в п'ятницю.

За його словами, лише на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. "Це весь рухомий склад автобусів, які є у наших автопарках", - наголосив мер.

Він додав, що перевезення у місті також забезпечують і приватні перевізники – на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.

"Метро у Києві працює. Відкрито 50 станцій із 52. Дві станції – "Гідропарк" та "Дніпро" – тимчасово закриті", - підсумував Кличко.

 

 

 

Теги: #транспорт #київ

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