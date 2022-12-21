Події

21:18 21.12.2022

Джо та Джилл Байден вітали Зеленського на галявині біля Білого Дому

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Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден вітали президента України у Білому домі на Південному лужку, передає CBS.

"І американський, і український прапори прикрашали Білий дім, коли Зеленський вийшов із позашляховика в оливково-зеленій толстовці. Зеленський потис руку Байденам і сфотографувався, перш ніж пан Байден, однією рукою обійнявши Зеленського за плече, провів його всередину", - передає компанія.

Джерело Live Updates: Zelenskyy arrives in U.S. для навчання з Biden, address to Congress (cbsnews.com)

 

 

Теги: #вітання #байден #зеленський

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