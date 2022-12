Джо та Джилл Байден вітали Зеленського на галявині біля Білого Дому

Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден вітали президента України у Білому домі на Південному лужку, передає CBS.

"І американський, і український прапори прикрашали Білий дім, коли Зеленський вийшов із позашляховика в оливково-зеленій толстовці. Зеленський потис руку Байденам і сфотографувався, перш ніж пан Байден, однією рукою обійнявши Зеленського за плече, провів його всередину", - передає компанія.

Джерело Live Updates: Zelenskyy arrives in U.S. для навчання з Biden, address to Congress (cbsnews.com)