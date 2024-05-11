Події

21:12 11.05.2024

У ХАРКОВІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ - МЕР ТЕРЕХОВ

1 хв читати

У ХАРКОВІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ - МЕР ТЕРЕХОВ

 

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу відбулося 108 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 28 атак ворога, на авдіївському - понад 20

Зеленський: Завдання номер один - зривати російські наступальні задуми

США схвалили терміновий продаж Україні трьох установок HIMARS

Унаслідок ракетного удару по передмістю Сум загинула жінка

У Вовчанській громаді загинули два мирні жителі, ще двоє поранені внаслідок суботніх обстрілів

ОСТАННЄ

ПРИЛІТ У ПЕРЕДМІСТІ ХАРКОВА - ТЕРЕХОВ

Армія РФ за добу завдала семи ракетних і 74 авіаційних ударів, обстріляла понад 120 населених пунктів України

У Німеччині обговорюють залучення ППО НАТО для захисту неба над західними областями України

За добу відбулося 108 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 28 атак ворога, на авдіївському - понад 20

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу знищили три РЛС і чотири локації противника

ППО збила ракету в небі над Дніпропетровською областю

Канада візьме участь у Саміті миру

110 ОМБ ім. М.Безручка: Збито черговий ворожий СУ-25

Зеленський: Завдання номер один - зривати російські наступальні задуми

США схвалили терміновий продаж Україні трьох установок HIMARS

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА