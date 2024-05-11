У ХАРКОВІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ - МЕР ТЕРЕХОВ
У ХАРКОВІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ - МЕР ТЕРЕХОВ
У ХАРКОВІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ - МЕР ТЕРЕХОВ
За добу відбулося 108 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 28 атак ворога, на авдіївському - понад 20
Армія РФ за добу завдала семи ракетних і 74 авіаційних ударів, обстріляла понад 120 населених пунктів України
За добу відбулося 108 бойових зіткнень, на бахмутському напрямку відбито 28 атак ворога, на авдіївському - понад 20
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