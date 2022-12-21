Міністерство оборони США оприлюднило новий пакет військової допомоги Україні: ЗС України отримають комплекс Patriot, боєприпаси, бронетехніку та спорядження

Міністерство оборони США оприлюднило склад нового пакета військової допомоги Україні, анонсованого раніше у середу, 21 грудня.

Згідно з інформацією міністерства, до складу пакета увійде одна батарея ППО Patriot і боєприпаси до неї, додаткові боєприпаси для HIMARS, 500 снарядів "Екскалібур", ракети HARM, високоточні авіаційні боєприпаси, протипіхотні боєприпаси "Клеймор", 45 000 снарядів калібру 152 мм, 20 000 снарядів калібру 122 мм, 50 тисяч 122-мм ракет до систем БМ-21 "Град" та 100 000 снарядів до танків.

До списку також увійшли 10 мінометів калібру 120 мм та 10 000 мін, 10 мінометів калібру 82 мм та 10 мінометів калібру 60 мм і понад 2700 гранатометів.

Крім того, Україні буде виділено 37 БТР "Cougar", 120 HMMWV, 6 броньованих вантажівок, системи тактичного захищеного зв'язку, термінали супутникового зв'язку, прилади нічного бачення, оптика та бронежилети.

Також виділяються кошти на фінансування підготовки, технічного обслуговування та утримання.

Загалом США надали Україні допомогу в сфері безпеки на суму понад $21,9 млрд доларів від моменту початку президентства Джозефа Байдена, зокрема близько $21,2 млрд доларів із початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Як повідомлялося, у середу державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Сполученими Штатами нового пакета військової допомоги Україні загальною вартістю $1,85 млрд. Також повідомлялося про виділення Міністерством оборони США додаткових 850 мільйонів доларів на надання допомоги Україні в сфері безпеки в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.