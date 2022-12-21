США ОГОЛОСИЛИ ПРО ВИДІЛЕННЯ НОВОГО ПАКЕТА ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ НА СУМУ $1,85 МЛРД, ЯКИЙ ВКЛЮЧАЄ СИСТЕМИ ППО PATRIOT
США ОГОЛОСИЛИ ПРО ВИДІЛЕННЯ НОВОГО ПАКЕТА ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ НА СУМУ $1,85 МЛРД, ЯКИЙ ВКЛЮЧАЄ СИСТЕМИ ППО PATRIOT
США ОГОЛОСИЛИ ПРО ВИДІЛЕННЯ НОВОГО ПАКЕТА ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ НА СУМУ $1,85 МЛРД, ЯКИЙ ВКЛЮЧАЄ СИСТЕМИ ППО PATRIOT
Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України, в Гуляйполі завдано авіаудару по лікарні
Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України, в Гуляйполі завдано авіаудару по лікарні
Порошенко співчуває родині колишнього в'язня Кремля Геннадія Афанасьєва, який загинув у бою на Луганщині
Голова Одеської ОВА затвердив програму розвитку та функціонування української мови як державної у суспільному житті регіону на 2023-2025 рр.
Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ завершила прийом документів від кандидатів, загалом отримано 78 заявок
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