Події

19:24 21.12.2022

США ОГОЛОСИЛИ ПРО ВИДІЛЕННЯ НОВОГО ПАКЕТА ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ НА СУМУ $1,85 МЛРД, ЯКИЙ ВКЛЮЧАЄ СИСТЕМИ ППО PATRIOT

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США ОГОЛОСИЛИ ПРО ВИДІЛЕННЯ НОВОГО ПАКЕТА ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ НА СУМУ $1,85 МЛРД, ЯКИЙ ВКЛЮЧАЄ СИСТЕМИ ППО PATRIOT

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