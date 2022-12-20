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12:58 20.12.2022

На Київщині без електропостачання перебуває 80% регіону – голова ОВА

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На Київщині без електропостачання перебуває 80% регіону – голова ОВА

Ситуація з електропостачанням у Київській області залишається критичною, тривають роботи з відновлення інфраструктури після нещодавніх російських ударів, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Унаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури "Укренерго" застосовує екстрені вимкнення електрики. Без світла перебуває 80% регіону. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це більше ніж 30 громад", - написав Кулеба в телеграм-каналі.

Він зазначив, що під час відновлення електропостачання пріоритет мають об'єкти критичної інфраструктури – лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання. Також голова ОВА зазначив, що з кожним ворожим обстрілом складність і тривалість ремонтних робіт зростає.

"У координації з "Укренерго" та ДТЕК докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та вийти на планові графіки відключень. Будемо оперативно інформувати про хід відновлювальних робіт. Прошу з розумінням ставитися до ситуації", - сказав Кулеба.

 

Теги: #енергетика #київська_область #кулеба

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