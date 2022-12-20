Комітет Конгресу, який розслідує штурм Капітолію, радить Мін'юсту США порушити кримінальну справу стосовно Трампа

Спецкомітет Палати представників Конгресу США, який розслідує обставини штурму Капітолію 6 січня 2021 року, проголосував за те, щоб направити до Мін'юсту запит на порушення кримінальної справи щодо експрезидента США Дональда Трампа, повідомляє Associated Press.

"Комітет Палати представників з подій 6 січня 2021 року настійно рекомендував Мін'юсту порушити кримінальні справи проти колишнього президента Дональда Трампа та його союзників", - випливає із повідомлення.

У свою чергу, Bloomberg зазначає, що учасник слухань демократ Джеймі Раскін заявив, що доказів, зібраних комітетом, вистачає для пред'явлення обвинувачень Трампу.

"Комітет вважає, що доказів більш ніж достатньо для кримінального переслідування президента Трампа - за допомогу та сприяння тим силам, хто, штурмуючи Капітолій, брав участь у нападі на США", - наводить агентство слова Раскіна.

6 січня 2021 року Конгрес США мав намір затвердити результати голосування на президентських виборах 2020 року. Цього дня у столиці США зібралися на акцію протесту численні прихильники Трампа. Частина демонстрантів прорвалася до будівлі Конгресу та зірвала засідання. Конгресмени-демократи негайно обвинуватили Трампа. Пізніше Конгрес все ж таки затвердив підсумки виборів. Наразі у Палаті представників працює сформований за ініціативою демократів спеціальний комітет, завдання якого – пролити світло на події січня 2021 року.

Сам експрезидент запевняє, що не має жодного стосунку до подій 6 січня 2021 року.

У серпні 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Трампа у Флориді. Низка ЗМІ написали, що обшук, імовірно, пов'язаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він зберігав у Мар-а-Лаго після звільнення з посади президента. У списку документів, знайдених агентами ФБР у резиденції Трампа, серед іншого значилися ті, які названі "цілком таємними" і "конфіденційними". Сам Трамп після обшуків заявив, що був готовий добровільно віддати слідчим вилучені документи, які були розсекречені.