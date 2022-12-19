Генсек ООН: Ми не відступимо від прагнень до миру в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що ООН не відступить від прагнень до встановлення миру в Україні відповідно до міжнародного права та Статуту ООН.

"Ми не відступимо від прагнень до миру в Україні відповідно до міжнародного права та Статуту ООН", - сказав він на пресконференції за підсумками року, повідомляє представник генсека ООН у Твіттері.

Генеральний секретар ООН зазначив, що закінчує цей рік з одним головним переконанням: "Наразі не час сидіти осторонь, це час для рішучості, рішучості і – так – навіть надії".

Також Гутерреш наголосив, що більш ніж будь-коли сповнений рішучості зробити 2023 рік роком миру і роком дій.

"Ми не можемо приймати речі такими, якими вони є. У нас є зобов'язання перед людьми знайти рішення і діяти", - заявив він.