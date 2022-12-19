Аварійні відключення е/е через ворожу атаку БПЛА застосовують у Києві та 10 областях – "Укренерго"

Енергосистема України після терористичних атак Росії безпілотниками в ніч із неділі на понеділок працює на стабільній частоті 50 Гц синхронно з європейською системою, проте ситуація складна через низку влучань в енергооб'єкти, тому відновлення електропостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час, повідомила НЕК "Укренерго".

"Наразі найскладніша ситуація склалась у центральному, східному та дніпровському регіонах. Введено графіки аварійних відключень у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та в Києві", – повідомило "Укренерго" в телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначено, загалом на ранок понеділка через ворожі атаки в енергосистемі України склалася важка ситуація.

"Усю ніч ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб'єкти по всій країні. Завдяки професійній роботі Повітряних сил України ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об'єкти інфраструктури", – пояснили в компанії.

Крім того, за її даними, у південному та східному регіонах країни противник обстріляв з артилерії деокуповані райони. Є пошкодження.

Підрозділи ДСНС наразі ліквідують наслідки обстрілів, а там, де це можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи.

"Пріоритетно заживлені об'єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час", – попередив системний оператор.