Події

15:02 18.12.2022

Двоє жителів села на Харківщині загинули, підірвавшись на ворожій міні

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Двоє жителів с. Довгеньке Ізюмського району Харківської області, які 15 грудня пішли на пошук зниклої худоби, знайдені мертвими.

"Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього вони звернулися до правоохоронців: пошуки продовжилися з використанням дрона. 18 грудня чоловіків знайшли мертвими: вони вибухнули на міні, залишеній окупантами", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводять слідчі Ізюмського райуправління поліції ГУ НП в Харківській області.

Теги: #харківська_область #міни

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