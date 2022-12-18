Двоє жителів села на Харківщині загинули, підірвавшись на ворожій міні
Двоє жителів с. Довгеньке Ізюмського району Харківської області, які 15 грудня пішли на пошук зниклої худоби, знайдені мертвими.
"Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього вони звернулися до правоохоронців: пошуки продовжилися з використанням дрона. 18 грудня чоловіків знайшли мертвими: вони вибухнули на міні, залишеній окупантами", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування проводять слідчі Ізюмського райуправління поліції ГУ НП в Харківській області.