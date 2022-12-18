Події

10:31 18.12.2022

Унаслідок обстрілів у Донецькій області загинула одна людина, одна поранена

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Унаслідок обстрілів у Донецькій області загинула одна людина, одна поранена

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинула одна людина, ще одна дістала поранень, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 17 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - у Часовому Яру. Ще 1 людина в області отримала поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі в неділю.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Теги: #обстріл #донецька_область

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