Події

07:23 17.12.2022

У Туреччині проведено випробування нової надзвукової ракети для безпілотника "Байрактар"

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У Туреччині проведено випробування нової надзвукової ракети для безпілотника "Байрактар"

Турецький висотний дальній безпілотник "Байрактар Акинджи" у п'ятницю провів випробувальний пуск нової ракети класу "повітря-земля" TRG-230-IHA, повідомила компанія розробник Roketsan.

Безпілотник, який піднявся з аеродрому Чорлу на захід від Стамбула, пролетівши близько 700 км, здійснив пуск ракети з висоти 7,6 тис. метрів поблизу Синопу на турецькому чорноморському узбережжі.

Перша турецька надзвукова ракета класу "повітря-земля" успішно вразила ціль, що була на відстані 100 км.

За наявними даними, дальність дії ракети становить від 20 до 150 км.

 

 

Теги: #туреччина #випробування #безпілотник

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